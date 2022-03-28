Волгоград, , 14:00 — REGNUM Один из наиболее крупных в России комплексов по сушке овощей открылся в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Уточняется, что инвестиционный проект стоимостью порядка 700 млн рублей был реализован в рекордные сроки с государственной поддержкой в Городищенском районе и 24 марта на его открытии побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Производственная линия может сушить лук, морковь и свеклу, которые закупаются у местных фермеров. Также в переработку идут и те овощи, которые из-за размера или внешнего вида не подходят для продажи в магазине, что дает сельскохозяйственным товаропроизводителям еще одну возможность для реализации всей своей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, предприятие-производитель подсолнечного масла из Адыгеи заключает новые договоры на экспорт своей продукции и продолжает развивать производство.