Лос-Анджелес, США, 28 марта 2022, 14:01 — REGNUM Американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и модель Кортни Кардашьян посетила ковровую дорожку премии «Оскар». Прямую трансляцию мероприятия вела телекомпания ABC 28 марта.

Кортни Кардашьян
Кортни Кардашьян

Кардашьян появилась на церемонии вместе со своим женихом, барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Как отмечает издание The Sun, модель стала «самой известной» среди семьи Кардашьян-Дженнер, так как никто из её сестёр, а также брата Роба Кардашьян, никогда не был приглашён на «Оскар».

ИА REGNUM напоминает, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер объявили о своей помолвке в октябре 2021 года. Для музыканта брак станет третьим, а для звезды реалити-шоу — вторым.

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