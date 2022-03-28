Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и модель Кортни Кардашьян посетила ковровую дорожку премии «Оскар». Прямую трансляцию мероприятия вела телекомпания ABC 28 марта.

Кортни Кардашьян

Кардашьян появилась на церемонии вместе со своим женихом, барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Как отмечает издание The Sun, модель стала «самой известной» среди семьи Кардашьян-Дженнер, так как никто из её сестёр, а также брата Роба Кардашьян, никогда не был приглашён на «Оскар».

ИА REGNUM напоминает, что Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер объявили о своей помолвке в октябре 2021 года. Для музыканта брак станет третьим, а для звезды реалити-шоу — вторым.