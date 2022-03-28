Москва, , 14:00 — REGNUM В РФ неопределенность на рынке труда усиливается в связи с тем, что размываются различия между статусом занятых и незанятых лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Ирина Ильина.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Может ли считаться занятым работник компании, которая на неопределенный срок приостановила работу, но выплачивает часть оклада? А если работник отправлен в неоплачиваемый отпуск? Следует ли такому работнику искать новое место или надо ждать восстановления обычного формата занятости? Нужна ли ему социальная поддержка со стороны государства? Неопределенность статусов в сфере занятости в ближайшее время будет только возрастать», — сказала Ильина.

По ее словам, следует учитывать еще и то, что компании часто рассматривают кризис как возможность решить давно накопившиеся кадровые проблемы.

«Например, избавиться от неэффективных работников, оптимизировать организационную структуру, попрощаться с руководителем, не оправдавшим надежд, — пояснила эксперт. — То есть в нестабильных условиях принимаются непопулярные управленческие решения и осуществляются преобразования, приводящие к сокращению персонала, необходимость которых раньше сложно было обосновать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что уровень безработицы в РФ вырастет до 10%.

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