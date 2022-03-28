Москва, , 13:58 — REGNUM Не исключено, что уровень безработицы в РФ достигнет 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила профессор кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Ирина Ильина.

Безработица Picserver.org

«Главный фактор, затрудняющий сегодня большинство прогнозов в сфере занятости, — фактор неопределенности. Невозможно предвидеть, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. Можно согласиться с экспертами, предполагающими, что уровень безработицы вырастет в 2022 году до 7−8%. Но можно предположить и более существенный рост — до 10%, — сказала Ильина. — Пока ситуация не позволяет дать научно обоснованный прогноз. Уровень безработицы можно будет оценить, когда определятся некоторые параметры макроэкономической стабилизации, а также масштаб и уровень поддержки государства».

По ее словам, количество лиц, обратившихся в органы службы занятости, будет зависеть, в частности, от того, насколько привлекательными и значимыми для безработных будут меры поддержки, предлагаемые государством.

«По официальным данным, в январе-марте 2020 года регистрируемая безработица составляла около 730 тыс. человек, а в середине июня — 2,5 млн человек, то есть уровень безработицы за два с половиной месяца вырос примерно в 3,4 раза, — сказала Ильина. — Существенный рост числа обращений в службы занятости был связан с внедрением упрощенной системы регистрации безработных, а также с увеличением размера выплат в условиях коронавирусных ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал, как в РФ ухудшится ситуация с безработицей.

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