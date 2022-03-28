Донецк, , 14:06 — REGNUM Медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими силовиками, об этом мэр города Алексей Кулемзин написал 28 марта в своём телеграм-канале.

Донецк после обстрела Andrew Butko

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Утром Киевский район в северной части города обстреляли из «Градов». По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные выпустили по Донецку 20 ракет из БМ-21 «Град», а также 25 единиц боеприпасов.

«Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, второй доставлен в городскую больницу № 20», — рассказал Кулемзин.

В представительстве ДНР уточнили, что ранения получили мужчины 1951 и 1961 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке из-за обстрелов перебит газопровод.

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