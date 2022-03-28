Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 марта 2022, 14:01 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров призвал региональные власти поддержать переславских предпринимателей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Альфир Бакиров
Альфир Бакиров
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области

Проблема заключается в требованиях Упрдор «Холмогоры» к хозяевам кафе, магазинов и станций техобслуживания, которые расположены на федеральной трассе М-8.

«Хозяева магазинов, кафе и СТО, расположенных на автодороге Москва-Архангельск, должны заключить с Упрдором договор на их присоединение, а также за свой счет обустроить подъезды, съезды, примыкания и переходно-скоростные полосы для обеспечения безопасности дорожного движения. По предварительным подсчетам, такое обустройство обойдется в сумму от 16 до 20 млн рублей», — разъяснил омбудсмен.

При этом выполнить благоустройство владельцы бизнесов должны за свой счёт — так гласит федеральный закон. При этом ситуация касается около 125 объектов на территории региона. Выполнить все работы предприниматели должны до 1 октября 2022 года, иначе доступ к ним с дороги попросту перекроют. Ряд владельцев, уже столкнувшихся с этой проблемой, обратились в суд.

«Нужно вносить изменения в федеральный закон. На следующей неделе этот вопрос снова буду поднимать в своем отчёте перед депутатами Думы. Будем просить Упрдор отодвинуть сроки исполнения их требований, потому что совершенно очевидно одно — в сегодняшних реалиях их малому бизнесу не выполнить. К решению вопроса подключатся органы прокуратуры, уже подключилась Общественная приемная Губернатора Ярославской области в Переславле», — рассказал Альфир Бакиров.

При этом уполномоченный подчеркнул, что, по его мнению, расходы на работы государство может разделить вместе с владельцами заведений.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес-омбудсмен просит власти Ярославской области помочь торговцам на М8