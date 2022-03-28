Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 марта 2022, 14:01 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров призвал региональные власти поддержать переславских предпринимателей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.
Проблема заключается в требованиях Упрдор «Холмогоры» к хозяевам кафе, магазинов и станций техобслуживания, которые расположены на федеральной трассе М-8.
При этом выполнить благоустройство владельцы бизнесов должны за свой счёт — так гласит федеральный закон. При этом ситуация касается около 125 объектов на территории региона. Выполнить все работы предприниматели должны до 1 октября 2022 года, иначе доступ к ним с дороги попросту перекроют. Ряд владельцев, уже столкнувшихся с этой проблемой, обратились в суд.
При этом уполномоченный подчеркнул, что, по его мнению, расходы на работы государство может разделить вместе с владельцами заведений.
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