Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров призвал региональные власти поддержать переславских предпринимателей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров

Проблема заключается в требованиях Упрдор «Холмогоры» к хозяевам кафе, магазинов и станций техобслуживания, которые расположены на федеральной трассе М-8.

«Хозяева магазинов, кафе и СТО, расположенных на автодороге Москва-Архангельск, должны заключить с Упрдором договор на их присоединение, а также за свой счет обустроить подъезды, съезды, примыкания и переходно-скоростные полосы для обеспечения безопасности дорожного движения. По предварительным подсчетам, такое обустройство обойдется в сумму от 16 до 20 млн рублей», — разъяснил омбудсмен.

При этом выполнить благоустройство владельцы бизнесов должны за свой счёт — так гласит федеральный закон. При этом ситуация может коснуться около 125 объектов на территории региона. Выполнить все работы предприниматели должны до 1 октября 2022 года, иначе доступ к ним с дороги попросту перекроют. Ряд владельцев, уже столкнувшихся с этой проблемой, обратились в суд.

«Нужно вносить изменения в федеральный закон. На следующей неделе этот вопрос снова буду поднимать в своем отчёте перед депутатами Думы. Будем просить Упрдор отодвинуть сроки исполнения их требований, потому что совершенно очевидно одно — в сегодняшних реалиях их малому бизнесу не выполнить. К решению вопроса подключатся органы прокуратуры, уже подключилась Общественная приемная Губернатора Ярославской области в Переславле», — рассказал Альфир Бакиров.

При этом уполномоченный подчеркнул, что, по его мнению, расходы на работы государство может разделить вместе с владельцами заведений.