Маймана, Афганистан, 28 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщили, что 27 марта был убит мужчина. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство

Инцидент произошёл в уезде Гурзиван. По словам источника в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который не назвал своего имени, жертвой стал кари Айнуддин, житель деревни Пахлосуз уезда Гурзиван.

Согласно источнику, человек, обвиняемый в убийстве Айнуддина, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и признался в содеянном. Мотив убийства пока не установлен.

Рост числа убийств в Фарьябе вызвал тревогу у жителей этой провинции. Они призывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предотвращать преднамеренные убийства.