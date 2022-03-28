Самара, , 13:55 — REGNUM Подростка обвинили в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Самарской области. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Мобильный телефон

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый несовершеннолетний житель города Кинель в своей квартире используя компьютер с установленным программным обеспечением, позволяющим скрыть реальный IP-адрес пользователя, опубликовал в социальной сети информацию о готовящемся акте терроризма в одном из жилых домов.

В материалах дела указано, что в качестве контактной информации обвиняемый указал данные жителя Оренбургской области.

«Мотивом совершения преступления послужил денежный долг последнего перед знакомым обвиняемого», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину заподозрили в ложном сообщении об акте терроризма.