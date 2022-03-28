Тбилиси, 28 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Перерегистрация ряда российских компаний в Грузии не приведёт к притоку «теневых» денежных средств в страну. О этом 28 марта заявил на брифинге министр экономики республики Леван Давиташвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Если человек немного разбирается в вопросе, он может получить информацию о том, что финансовая система Грузии работает в соответствии с международными стандартами, и в связи с этим исключены какие-либо подобные операции и риски», — сказал министр.

Давиташвили отметил, что Грузия выполняет соглашения о недопущении оборота незаконных средств. В стране работает система соответствующего надзора.

Стоит отметить, что ряд грузинских СМИ сообщают, что в Грузию якобы стало переезжать большое количество жителей России. Власти опровергают эту информацию и отмечают, что относительный рост потока российских граждан вызван тем, что многие страну проезжают транзитом, чтобы вернуться на родину, так как авиарейсы отменили.