Владикавказ, , 13:52 — REGNUM В Северной Осетии совершено хищение исторических ценностей из древней родовой башни. В преступлении подозревают 27-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в краже, а уголовное дело уже передано в суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело Pixabay.com

Из подробностей расследования стало известно, что 27-летний ранее судимый житель Алагирского района проник в родовую башню семейства Цаллаговых, расположенную в селе Унал, и похитил оттуда с целью сдачи в металлолом ценные предметы — 12 экспонатов.

К нему по горячим следам пришли с обыском и обнаружили следы преступления: орудия взлома и часть похищенного. Часть экспонатов спасти не удалось — их злоумышленник сдал в пункт приема металла.

Читайте также: В Северной Осетии разграбили фамильный башенный комплекс