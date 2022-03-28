Тосно, Ленинградская область, , 13:53 — REGNUM Поезд «Сапсан» в Ленинградской области насмерть сбил женщину, которая говорила по телефону и не заметила приближающийся высокоскоростной состав. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе управлении на транспорте (УТ) МВД России по СЗФО.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленинградской области вечером 26 марта. Женщина переходила пути, не обратив внимание на красный сигнал светофора.

«Машинист «Сапсана» подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось», — отметили в УТ МВД по СЗФО.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей — ею оказалась 48-летняя жительница поселка Красный Бор.

По факту случившегося проводится проверка. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.