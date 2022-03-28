Москва, 4 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Западные страны пытались вытирать ноги об Россию. Об этом 4 ноября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», говоря о прошлых отношениях западных стран с Россией.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, российская сторона была уверена, что в её отношениях с Западом всё будет очень гармонично, взаимовыгодно и взаимоуважительно, что там России дадут технологии и знания, «вложат в сердца» смысл жизни и расскажут, как всем вместе жить в одном едином гармоничном мире, но в жизни такого не бывает.

«Если ты слабый, об тебя вытирают ноги, это же пытались сделать об нашу страну», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин заявил, что вначале Запад хотел победить Россию на поле боя, но теперь изменил риторику. Глава государства отметил, что теперь западные политики «по-другому поют» и уточнил, что такое изменение риторики Запада не значит, что России нужно вести себя агрессивно.

Путин заявил, что чем сильнее будет становиться Россия, тем меньше у кого бы то ни было будет возникать желание исключить её из каких-либо международных организаций. Глава государства указал на то, что у России по итогам года ожидается рост ВВП 2,8–3%, а в ведущих экономиках европейских государств наблюдается небольшое падение этого показателя.