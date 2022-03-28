Кабул, , 13:50 — REGNUM Чиновники департамента здравоохранения провинции Бадахшан по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулёзом сообщают, что с марта 2021 года по март текущего года этой болезнью в провинции заразились 1036 человек.

Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Giller Boris

Кари Назирахмад Назар, заместитель директора департамента здравоохранения Бадахшана, уточнил газете «8 Собх», что более 50% заболевших в прошлом году составили женщины.

По словам Назара, за этот период в Бадахшане умерло 25 больных туберкулёзом. Он констатировал, что число смертей от этого заболевания уменьшилось по сравнению с предыдущими годами.

Представитель Всемирной организации здравоохранения, приехавший в Бадахшан, говорит, что ежегодно в Афганистане туберкулёзом заражаются 56 тысяч человек, из которых 13 тысяч умирают.

По оценкам, около 9 миллионов человек в бедных странах ежегодно заражаются этой болезнью. Афганистан является одной из стран, где заболеваемость туберкулёзом высока.