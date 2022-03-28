Москва, 28 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Зарубежные работодатели могут по-прежнему перечислять деньги работникам в России. Об этом 28 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Никаких запретов по этому вопросу нет. Всё это регулируется инструкциями Центрального Банка», — заявил Решетников.

«Это можно либо посредством платёжных систем получить, либо счёт может открыться в банке — единственное что банк должен быть, понятно, неподсанкционным, — чтобы зарубежный работодатель… мог перечислить туда деньги. Деньги потом можно будет снять — в настоящее время в рублях», — указал он.