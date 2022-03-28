Магнитогорск, Челябинская область, 28 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Жительница Магнитогорска Челябинской области заплатит штраф за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает 28 марта пресс-служба областного главка МВД.

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В поле зрения силовиков попала 32-летняя женщина. Установлено, что в интернете она размещала высказывания, дискредитирующие использование Российской армии на Украине.

Составленный сотрудниками полиции протокол рассмотрел Правобережный райсуд Магнитогорска. Дама оштрафована на 45 тыс. рублей.