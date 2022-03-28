Сыктывкар, 28 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба предложил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому возобновить прямое авиасообщение между региональными столицами, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

(сс) rawpixel В аэропорту

«Сейчас такое время, когда очень важно помочь и людям, и бизнесу, — сказал Уйба. — Предлагаю на уровне наших правительств проработать регулярное авиасообщение между регионами. Когда-то оно было — 4 февраля 1930 года состоялся первый рейс Архангельск — Усть-Сысольск [так раньше назывался Сыктывкар], который положил начало регулярным пассажирским перевозкам на Русском Севере. Для людей это было удобно».

Архангельский губернатор инициативу поддержал.

«Мы заинтересованы в расширении географии полетов. Связать две наши столицы — крайне важно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми планирует загрузить архангельский порт лесом.