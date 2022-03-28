Тюмень, 28 марта, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Тобольском районе Тюменской области устанавливаются обстоятельства гибели женщины и ее малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте трагедии

Трагедия произошла днём 27 марта. Во время тушения пожара одноэтажного, деревянного дома, расположенного по улице Центральной в селе Булашово обнаружены тела 35-летней женщины и её двухгодовалого сына без внешних признаков криминальной смерти. Предварительная версия произошедшего-неисправность электропроводки.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дагестане 28 марта погибли в огне женщина и ребёнок.