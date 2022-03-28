Майкоп, 28 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Несмотря на введенные западными странами антироссийские санкции, предприятие-производитель подсолнечного масла из Адыгеи заключает новые договоры на экспорт своей продукции и продолжает развивать производство. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подсолнечное масло

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

При этом ООО «Мамруко» является одним из ведущих предприятий по производству подсолнечного масла в Южном федеральном округе и в настоящее время на современном высокотехнологичном заводе мощностью переработки 500 тонн подсолнечника в сутки производительностью до 220 тонн масла в сутки, использующем также и отечественное оборудование, работает около 230 человек.

За 2021 год объем производства продукции составил 19,6 тыс. тонн, из которых отправлено на экспорт 1,8 тыс. тонн — в Китай, Вьетнам, Армению, Азербайджан, Монголию и Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сыровар из Тюмени Антон Сидоров заявил, что сложившаяся на фоне введения Западом антироссийских санкций ситуация говорит о необходимости укрепления продовольственной безопасности РФ путем импортозамещения.