Москва, 28 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 марта заслушает доклад главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин работает (28 марта) в Кремле, день достаточно непубличный, день внутренней работы. Мы приоткроем одну из встреч, на докладе сегодня будет Александр Сергеев — президент РАН», — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства внимательно следит за происходящим в Академии наук.

«Кроме того, в этом году грядет переизбрание руководства», — уточнил он.