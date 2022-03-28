Москва, , 13:48 — REGNUM Группа неравнодушных российских граждан 27 марта вечером провела проекцию из фраз британских министра обороны Бена Уоллеса и главы МВД Прити Пател о России. Видеозапись указанной проекции 28 марта выложили в своем телеграм-канале российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вчера на посольстве Великобритании группа каких-то неравнодушных людей сделала проекцию из фраз министра обороны и МВД этой чудной страны», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что свободу слова невозможно убить. При этом в ходе трансляции были показаны заявления Уоллеса и Пател, о готовности помогать украинским националистам, поставлять Киеву оружие, лишать граждан РФ собственности, поддерживать вхождение Украины в НАТО и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) был удален видеохостингом YouTube после публикации видеоролика с розыгрышем министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.