Сана, , 13:54 — REGNUM Руководство йеменского повстанческого движения «Ансаралла», члены которого известны как хуситы, анонсировало новую военную операцию против Саудовской Аравии. Об этом 28 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на официальное заявление группировки.

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Отмечается, что саудовские власти должны выдвинуть ультиматум о прекращении огня в течение ближайших суток. В противном случае, повстанцы обещают продолжить обстрелы саудовской территории.

«Единственный выход для саудовской коалиции из затруднительного положения в Йемене — прекращение агрессии, снятие экономической блокады осаду и прекращение оккупации территорий Йемена. Мы не пожалеем усилий, чтобы противостоять агрессии и блокаде всеми возможными способами, в том числе — военным путём. И мы никогда не примем продолжения блокады», — заявили в руководстве «Ансаралла».