Казань, , 15:15 — REGNUM В Татарии с 26 марта стартовала весенняя оздоровительная кампания. За время каникул в детских лагерях отдохнут 16 155 ребят, сообщил первый заместитель министра по делам молодежи Ринат Садыков.

Каникулы Ольга Заузанова © ИА REGNUM

Отдых детей запланирован в 263 оздоровительных организациях, расположенных в 20 муниципальных образованиях республики. В 40 загородных лагерях отдохнут 5148 человек, из них 4407 ребят по бюджетной дотации, а также 741 детей на коммерческой основе. Еще в 223 лагерях дневного пребывания проведут время 11 007 человек. Смены будут связаны с языками, цифровизацией, спортом, творчеством и другими направлениями.

Весенние каникулы у школьников в Татарии определены с 28 марта по 5 апреля.

ИА REGNUM напоминает, во время зимних каникул в лагерях Татарии отдохнули более 6 тыс. детей.

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