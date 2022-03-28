Москва, , 13:46 — REGNUM Новость о том, что валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать, сама по себе нейтральная, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«На данный момент в Банке Японии находится валютных резервов Центробанка РФ на сумму примерно $33 млрд, что составляет 6% от общего объема российских золотовалютных резервов. Ранее власти Японии ввели санкции в отношении руководства России, и заморозили активы нескольких банков России.

Хотя конфискации нет, но эти средства заморожены в рамках экономических санкций на неопределённый срок, что сути дела не меняет. Конфисковать нельзя, но они заморожены. А разницы нет никакой. Да и для Запада это не деньги: это все напечатать можно и не один раз.

Более того, если сегодня в законодательстве Япония нет такой статьи и законов, это не значит, что они не появятся завтра.

Например, уже слышны подобные шаги: премьер-министр Японии Фумио Кисида предлагает пересмотреть законы о валюте и внешней торговле, чтобы ужесточить последствия от санкций за спецоперацию Москвы на Украине.

На парламентской сессии 28 марта правительством Японии будут выработаны действия с западными союзниками. Подробности пока неизвестны.

Пересмотр законодательства — это сильный шаг для Японии в сфере ужесточения санкций против России и нет никаких препятствий для реализации этого.

Не исключено, что законодательство может быть пересмотрено в сторону конфискации, и резервы ЦБ РФ выступят как средство шантажа и отстаивания интересов Токио, который до сих пор имеет исторические претензии в части пересмотра территории Курильских островов и Сахалина.

Ранее Москва жестко ответила, что не будет обсуждений по мирному договору и отказывается от совместной хозяйственной деятельности на Курилах и выдачи безвизового въезда на острова для японцев», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, валютные резервы Центробанка России, которые хранятся в Банке Японии, нельзя реквизировать, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки.

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