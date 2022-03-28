Кандагар, Афганистан, , 13:45 — REGNUM Местные власти в афганской провинции Кандагар сообщили, что 35 человек отравились коровьим молоком. Как сообщает газета «8 Собх», инцидент произошёл в деревне Насеран уезда Хакрез.

Молоко Pezibear

По данным источника, один из отравившихся скончался, ещё десять находятся в коме. Он также сообщил, что другие отравившиеся находятся под наблюдением. Среди пострадавших — 12 женщин.

Заместитель губернатора провинции Кандагар выехал в уезд Хакрез, чтобы перевезти всех пострадавших на лечение в административный центр провинции.

Необходимо отметить, что согласно традициям сельской местности провинции Кандагар, молоком первого удоя коровы делятся с соседями.