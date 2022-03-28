Москва, , 13:45 — REGNUM Инновационные предприятия малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться новым финансовым инструментом. Об этом 28 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правительство расширяет меры поддержки малого и среднего бизнеса. Речь идёт о технологических и инновационных предприятиях, работающих в этом секторе», — заявил Мишустин.

Новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социально-экономического развития, одобренных президентом.

«Её главная цель — помогать перспективным компаниям на всех этапах становления: от стартовой идеи до её воплощения», — указал премьер-министр.

«Теперь они будут получать льготный кредит по низкой ставке — 3%. Заём до 500 млн рублей станет предоставляться на реализацию инвестиционного проекта или на пополнение оборотный средств на срок до трёх лет. В целом на субсидирование таких займов в бюджете текущего года предусмотрено 750 млн рублей, и на последующие два года — ещё свыше 3 млрд рублей», — пояснил он.