Рязань, , 14:04 — REGNUM Соглашение о запуске Единой билетной системы на базе карты «Тройка» для оплаты проезда в городском транспорте в Рязанской области подписал с правительством Москвы губернатор Николай Любимов, сообщили ИА REGNUM 28 марта пресс-службе правительства региона.

Карта «Тройка» в московском метро Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Запуск пилотного проекта по тестированию системы планируется в мае 2022 года. Власти рассчитывают, что внедрение «Тройки» поможет сделать передвижение в транспорте более комфортным и облегчит логистику жителям соседних регионов.

«Этот шаг в перспективе станет одной из мер социальной поддержки рязанцев, поскольку карта, по сути, являясь транспортным электронным кошельком, не только во многом упрощает оплату проезда, но и предусматривает более плотную интеграцию региона в единую транспортную систему страны», — отметил губернатор Николай Любимов.

Единая транспортная карта «Тройка» действует в 18 регионах России.