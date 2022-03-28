Рязань, 28 марта 2022, 14:04 — REGNUM Соглашение о запуске Единой билетной системы на базе карты «Тройка» для оплаты проезда в городском транспорте в Рязанской области подписал с правительством Москвы губернатор Николай Любимов, сообщили ИА REGNUM 28 марта пресс-службе правительства региона.
Запуск пилотного проекта по тестированию системы планируется в мае 2022 года. Власти рассчитывают, что внедрение «Тройки» поможет сделать передвижение в транспорте более комфортным и облегчит логистику жителям соседних регионов.
Единая транспортная карта «Тройка» действует в 18 регионах России.