Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:44 — REGNUM В ДТП под Нижнем Тагилом Свердловской области пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП



Авария произошла 27 марта на трассе «Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка». Автомобиль SEAT Leon выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с машиной Ford. За рулем SEAT находился 34-летний мужчина. В момент аварии он был трезв. Виновник ДТП пояснил сотрудникам ГИБДД, что возвращался с горнолыжного курорта «Гора Белая» в Тюмень. Он решил ускориться, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Мужчина вез в салоне двух пассажиров. Ребенок 3 лет и 34-летняя женщина в результате аварии получили травмы. У пассажирки диагностировали перелом ключицы. По факту ДТП проводится расследование.