Москва, , 13:43 — REGNUM Для переселенцев из Донбасса и с Украины российские граждане собрали в качестве помощи более 81 млн рублей. Об этом 28 марта на пресс-конференции председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Рука помощи Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Он добавил, что собранные средства идут по двум направлениям: обеспечение потребностей вынужденных переселенцев, которые нельзя собрать или закрыть из тех товаров, которые собираются население, например, приобретение аптечных ваучеров. Также эти деньги направляются на дообустройство пунктов временного размещения, создание игровых комнат для детей, покупку бытовой техники «для того, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно».

Кроме финансовой помощи, РКК за последний месяц для вынужденных переселенцев из Донбасса доставил более 540 тонн гуманитарной помощи.

«Это одежда, нижнее белье, детские и гигиенические товары, питьевая вода, мебель, техника, канцелярия и другое», — уточнил Савчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский Красный Крест заявил, что на базе региональных и местных отделений начал оказывать помощь вынужденным переселенцам из Донбасса, которые не находятся в пунктах временного размещения, а разместились у знакомых и родственников в России. На данный момент работают 94 пункта выдачи гуманитарной помощи в 32 регионах страны.

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