Омск, 28 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Роста цен на жизненно важные лекарства в Омской области практически нет, он колеблется «в рамках допустимых пределов», на уровне 1,5 — 3%, заявил министр здравоохранения региона Александр Мураховский.

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Как сообщили ИА REGNUM 28 марта в региональном правительстве, губернатору Александру Буркову доложили о наличии всех необходимых лекарственных препаратов в Омской области. Минздрав осуществляет ежедневный мониторинг ассортимента и отпускных цен в аптеках.

Бурков поручил профильному министерству контролировать наличие ассортимента жизненно необходимых и важных препаратов и ценовую политику.

Мураховский заверил, что все основные группы лечебных препаратов в регионе есть.

«Если пропадают препараты импортного производства, то в любом случае им есть замена», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, иностранные компании, поставляющие в Россию лекарственные препараты, не отказались от поставок.

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