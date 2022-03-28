* Welle — запрещённая в России организация

Москва, 28 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Deutsche Welle* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Bonn.de Бонн

Немецкая государственная радиостанция Deutsche Welle включена в список СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РФ.

Отмечается, что названное СМИ включено в соответствующий реестр 28 марта во исполнение требований действующего законодательства. Также указан адрес регистрации организации — Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53 113 Bonn.

Решение было принято «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) за систематическое распространение фейков о российской военной спецоперации на Украине.

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