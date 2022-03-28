Москва, 28 марта 2022, 13:39 — REGNUM В понедельник, 28 марта, группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик. В числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, в пунктах временного размещения молодогвардейцы совместно с общественными приемными «Единой России» и «Юнармией» на выходных и во время школьных каникул проводят патриотические, культурные и спортивные мероприятия для школьников.