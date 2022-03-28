Москва, 28 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В понедельник, 28 марта, группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, отправится на Донбасс для оказания необходимой помощи жителям народных республик. В числе волонтеров медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут свой собственный полевой лагерь на территории ДНР. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

ИА REGNUM Лес рук — символ волонтерского движения в России

«Несмотря на то, что многие жители ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию, на Донбассе остались люди, которые не смогли или не решились покинуть родной дом. Они нуждаются в помощи, поддержке и защите. Мы приняли решение отправить на территорию Донбасса волонтеров, которые, будут оказывать жителям всеобъемлющую помощь в пунктах временного размещения граждан. Первая группа добровольцев пробудет на Донбассе до 10 апреля», — сообщил Антон Демидов.

«Российские волонтёры на Донбассе — это очередная глава в истории всего русского мира. Мы никогда не смотрели безучастно на беду наших братьев и теперь мы всеми силами поможем вернуться им к мирной жизни», — сказал исполняющий обязанности председателя Совета федеральных координаторов «Волонтёрской Роты Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» оказывают помощь эвакуированным жителям Донбасса в пунктах временного размещения. Кроме того, в пунктах временного размещения молодогвардейцы совместно с общественными приемными «Единой России» и «Юнармией» на выходных и во время школьных каникул проводят патриотические, культурные и спортивные мероприятия для школьников.