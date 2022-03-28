Бишкек, , 13:38 — REGNUM Духовное управление мусульман Киргизии произвело расчет размера фитр-садака — милостыни, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Орозо Айт.

Ислам. Четки Annabaa.org

В муфтияте определили, что в 2022 году пожертвования фитр-садака с каждого человека должны составлять: 1,6 кг изюма — стоимостью в 717 сомов (731 рубль), 3,2 кг фиников — 596 сомов (608 рублей), 1,6 кг муки — 80 сомов (82 рубля), 1,6 кг пшеницы — 56 сомов (57 рублей), или 3,2 кг ячменя —103 сома (105 рублей).

Также ДУМК указал размер закята (ежегодного налога, выплачиваемого мусульманами в пользу нуждающихся) — он должен составлять не менее 2,5% от стоимости имущества.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Духовное управление мусульман Киргизии сообщило о том, что пост в честь священного для мусульман месяца Рамадан в 2022 году начнется со 2 апреля.