Варшава, 28 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Высылка из Польши российских дипломатов повлечет ответные меры со стороны Москвы, заявил 28 марта посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

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«Не имея, видимо, других возможностей противодействовать эффективной работе наших сотрудников, польские власти приняли решение просто об их массовой высылке, несмотря на то, что прекрасно понимают, что с российской стороны последуют адекватные, соразмерные, а возможно и асимметричные меры», — сказал посол журналистам.

Напомним, ранее польские власти постановили выслать из страны 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

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