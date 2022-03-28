Североуральск, Свердловская область, , 13:36 — REGNUM В Североуральске Свердловской области председатель городской думы Александр Злобин скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба думы.

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Смерть наступила 27 марта. По данным СМИ, мужчина умер из-за инсульта. В гордуме выразили соболезнования семье чиновника. По словам коллег, он всегда останется в памяти как профессионал, человек с добрым сердцем и большой душой.

Депутатом думы Североуральского городского округа Александра Злобина избрали в 2017 году. В ноябре 2021 года он стал председателем гордумы после смерти предыдущего спикера Елены Балбековой.