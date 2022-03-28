Джакарта, 28 марта 2022, 13:34 — REGNUM Председатель исполнительного совета крупного мусульманского объединения в Индонезии «Нахдлатул Улама» Яхья Чолил Стакуф выразил свою приверженность и поддержку независимости народа Палестины, сообщает Kompas.
Яхья Чолил Стакуф намерен запланировать официальный визит в Палестину.
«Надеюсь, мы сможем направить официальную делегацию для визита и встречи с палестинскими властями для диалога о дальнейшем сотрудничестве между «Нахдлатул Улама» и Палестиной», — заявил Яхья Чолил Стакуф.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2798 носителей коронавируса.
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