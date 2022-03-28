Ставрополь, 28 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края намерены обеспечить отдых детям из приграничных с республиками Донбасса территорий Российской Федерации. Речь идет о Белгородской и Ростовской областях. Об этом сообщил 28 марта губернатор края Владимир Владимиров.

Dymmoq Санаторий в Кисловодске

«Хочу, чтобы мы проработали вопрос по тем территориям, которые являются приграничным этим республикам, это Белгородская, Ростовская область и другие территории Российской Федерации, чтобы мы взяли детей к себе в санатории», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Он дал поручение краевым министерствам здравоохранения и образования о проработке этого вопроса на основании опыта размещения детей из Донбасса, который имеется с 2021 года.

Ранее сообщалось об организации отдыха для детей из Донбасса в Крыму. Донецкой и Луганской народным республикам переданы по 150 путевок.