Бишкек, 28 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии сделал официальное заявление в связи с публикацией в нескольких интернет-изданиях информации о том, что на территории республики якобы ввели в оборот российские рубли.

Банк России Рубль

Финансовый регулятор отмечает, что эти данные не соответствуют действительности, а расчеты и платежи по-прежнему осуществляются в национальной валюте.

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«В соответствии с законодательством Киргизии национальная валюта — киргизский сом является единственным законным платежным средством на всей территории страны, обязательным к приему без ограничений по всем видам платежей», — подчёркивают в Нацбанке.

При этом отмечается, что 17 марта состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии, на котором приняты меры по повышению устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза, которые предусматривают расширение использования национальных валют государств-членов ЕАЭС при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли.

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