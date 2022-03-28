Калуга, 28 марта, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Калуге суд приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении 55-летнего водителя, совершившего смертельное ДТП в состоянии опьянения. Об этом 28 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия.

Установлено, что подсудимый 16 июля 2021 года управлял автомобилем Hyundai Creta в состоянии алкогольного опьянения с превышением скорости по улице Набережной областного центра. Нетрезвый водитель выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lacetti от полученных травм скончался спустя неделю в медицинском учреждении.

Осужденный также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года.