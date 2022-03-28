Армавир, Краснодарский край, 28 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Часть кровли здания гимназии №1 в Армавире Краснодарского края повреждена сильным ветром 27 марта, сообщили в региональным оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

Повреждено примерно 400 квадратных метров кровли. В настоящее время территорию гимназии очистили от мусора, обломков. Ведется разбор повреждённых элементов в кровле. Сегодня, после проведения замеров для сметы, планируется закрыть пленкой поврежденный участок.

Как уточнили в региональном минобразования, в гимназии учатся 927 детей. До завершения ремонтных работ учебный процесс планируется осуществлять в основном здании и пристройке, не пострадавших от ветра.

В оперштабе пояснили, что ремонт кровли в гимназии не производился несколько лет. Планируется восстановить стропильную систему и накрыть поврежденную часть кровли металлопрофилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Краснодарском крае ветер повредил кровли ещё двух школ, в Тихорецком и Кавказском районах.