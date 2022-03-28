Сан-Паулу, Бразилия, 28 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Американская исполнительница Майли Сайрус во время выступления на фестивале Lollapalooza Brazil в Сан-Паулу (Бразилия) высказалась относительно её брака с актёром Лиамом Хемсвортом. Об этом сообщило Daily Mail.

Скриншот видео в YouTube Майли Сайрус

На концерте Сайрус позвала на сцену пару, которой помогла обручиться. «Дорогой, я надеюсь, что твой брак сложится лучше, чем мой. Мой был чертовой катастрофой», — заявила певица.

ИА REGNUM напоминает, что Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились в 2008 году на съёмках фильма «Последняя песня». Пара обручилась в 2012 году, но в следующем году рассталась. Они вновь сошлись в 2015 году, а в 2018 поженились — их брак продлился менее года.