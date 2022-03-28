Ульяновск, 28 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

В ведомстве сообщает, что ночью и днём 29 марта прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду. Также на дорогах ожидается гололедица.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее спасатели предупреждали о сильной гололедице 28 марта, объявив «жёлтый» уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна.