Брюссель, 28 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Европейский союз сохранит зависимость от поставок российских энергоресурсов, заявили 28 марта в Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

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Ожидается, что зависимость стран ЕС от поставок сырья из России сохранится как минимум до 2027 года.

Ранее эти сроки называла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«В краткосрочной перспективе нам придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители и готовиться к следующей зиме», — предупредила она.