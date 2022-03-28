Бишкек, 28 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. На главной площади столицы Киргизии 25 марта состоялась церемония передачи специальной техники пограничной службе и Министерству чрезвычайных ситуаций республики.

Gps.gov.kg Киргизские пограничники

За счёт государственного бюджета власти страны приобрели в России 55 бронемашин «Тигр» и 50 новых КАМАЗов.

Принявший участие в мероприятии президент Киргизии Садыр Жапаров отметил, что это первое масштабное приобретение новой военной техники в таком количестве за годы независимости республики.

Глава государства лично протестировал «Тигр», сев за руль и проехал по площади «Ала-Тоо».

Также стало известно о том, что в рамках проекта Всемирного банка Киргизия получила 58 пожарных машин, укомплектованных современным пожарно-техническим оснащением, специальным оборудованием и инструментами.

Отметим, что такое масштабное обновление автопарка пожарных машин не производилось с 2008 года.