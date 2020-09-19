Сыктывкар, 28 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Грузооборот архангельского порта может пополнить лес из Коми. Вопрос перевалки грузов затронули накануне главы регионов, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Rosmorport.ru В Архангельском порту

«Для нас имеет большое значение архангельский порт: мы готовы перевозить через него порядка 300 тысяч тонн грузов, особенно леса. Сейчас стоит вопрос по логистике, и его необходимо решить — бизнес этого ждет», — заявил глава Коми Владимир Уйба.

Архангельский губернатор, в свою очередь, пообещал предоставить республике особые условия сотрудничества.

«Понятно, что события, которые сегодня происходят в экономике, — беспрецедентные, не имеют никакого здравого смысла и правовой основы. С другой стороны, санкции, которые применяются в отношении России, открывают совершенно новые возможности для северных портов. И я со своей стороны могу отметить, что мы бы могли соседним регионам предоставлять максимально удобные условия. Это было бы интересно и бизнесу, и для развития гуманитарных связей между нашими традиционно связанными, можно сказать, братскими, соседскими территориями», — заявил Цыбульский.

Губернатор Архангельской области также отметил, что с учетом ограничений, которые появляются на Балтике, архангельские порты прогнозируют существенное увеличение грузооборота. Только за 2021 год он превысил шесть миллионов тонн. В Поморье есть проекты по расширению портовой инфраструктуры, и перенаправление грузопотока в регион могло бы иметь хороший эффект для экономики. С учетом того, что будет короткое транспортное плечо, для бизнеса снизится тарифная нагрузка. К тому же порты региона традиционно специализировались на перевалке продуктов лесопереработки, для этого есть необходимые компетенции и сервисы.

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