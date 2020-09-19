Коми планирует загрузить архангельский порт лесом
Сыктывкар, 28 марта, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Грузооборот архангельского порта может пополнить лес из Коми. Вопрос перевалки грузов затронули накануне главы регионов, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Архангельский губернатор, в свою очередь, пообещал предоставить республике особые условия сотрудничества.
Губернатор Архангельской области также отметил, что с учетом ограничений, которые появляются на Балтике, архангельские порты прогнозируют существенное увеличение грузооборота. Только за 2021 год он превысил шесть миллионов тонн. В Поморье есть проекты по расширению портовой инфраструктуры, и перенаправление грузопотока в регион могло бы иметь хороший эффект для экономики. С учетом того, что будет короткое транспортное плечо, для бизнеса снизится тарифная нагрузка. К тому же порты региона традиционно специализировались на перевалке продуктов лесопереработки, для этого есть необходимые компетенции и сервисы.
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