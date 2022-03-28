Москва, 28 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Слухи о здоровье высших должностных лиц России ничем не подкреплены — все здоровы и работают, в том числе и глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом 28 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Я не хочу комментировать бредятину. Потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, её распространяют наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей», — заявил Лавров.

«Видимо, им туда с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это всё откровенная ложь. Все живы, все здоровы и все работают, это регулярно можно видеть на экранах телевизоров, в соцсетях, всё правительство работает, вся администрация президента работает исходя из интересов нашей страны и исходя из тех должностных обязанностей, которые на нас всех возложены», — указал он.