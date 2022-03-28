Иркутск, 28 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Иркутской области наблюдается депопуляция, такие данные содержатся в докладе, обнародованном на круглом столе комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Общественной палаты Иркутской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Перепись населения

Если на начало 1990 года число жителей Приангарья составляло 2,8 млн. человек, теперь — 2,4 миллиона.

На численность населения оказывают влияние 2 фактора: естественный и миграционный прирост или убыль. Был период (2008−2017 годы), когда потери населения фиксировались только из-за миграции, которую не могла полностью компенсировать прибыль за счет превышения числа новорожденных над количеством смертей.

Но позитивная тенденция естественного прироста сменилась на противоположную. И с 2018 года число жителей региона убывает под влиянием обоих факторов. Причем 2020 и 2021 годы отмечены рекордно высокими потерями, за два года население Приангарья уменьшилось на 33 тысячи человек (1,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Иркутской области родилось 26,1 тыс. младенцев, умерло — 41,7 тыс. человек.

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