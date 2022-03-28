Тюмень, 28 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Сложившаяся на фоне введения Западом антироссийских санкций ситуация говорит о необходимости укрепления продовольственной безопасности РФ путем импортозамещения. Об этом 28 марта заявил сыровар из Тюмени Антон Сидоров.

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По его словам, такая цель объединяет аграриев всех уровней — от крупнейших агрохолдингов до самых маленьких фермерских хозяйств и производств, и Россия уже достигла успехов в обеспечении своей продовольственной безопасности.

При этом на его частной сыроварне производят полностью из отечественного сырья такие импортные сорта сыра, как буратта, рикотта и моцарелла, для изготовления которых нужно очень качественное молоко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сахалинская птицефабрика «Островная» в условиях введения Западом антироссийских санкций расширяет свою линейку производства.